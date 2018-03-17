В рамках акции

Во всей России активно реализуется проект общественной организации «Российский союз сельской молодежи» под названием «АРТвСЕЛО». Он предполагает несколько выездных бесплатных культурно-массовых мероприятий для молодежи сельских поселений – «Активность. Развитие. Творчество в село».

15 марта акция прошла сразу в селе Первореченском и станице Старомышастовской. Ребятам показали отечественный фильм «Время первых», повествующий молодежи об историческом событии – первом выходе в космос русских космонавтов.

Перед непосредственным просмотром фильма организаторы акции – отдел по делам молодежи, «Молодежный центр» и местное Динское отделение РССМ рассказали школьникам о том, как важно поддерживать и сохранять малую Родину, наглядно показали о возможностях аграрных профессий.

Также для ребят был запущен конкурс фотографий, размещенных в социальной сети Вконтакте и Инстаграм, где все желающие смогут разместить мысли и ощущения от просмотренного фильма, а обладатель самого необычного ответа заслуженно получит термокуружку отдела по делам молодежи Динского района.



