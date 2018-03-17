В рамках акции "АРТвСЕЛО" школьникам показали фильм

В рамках акции
"АРТвСЕЛО" в школах Динского района.

В рамках акции "АРТвСЕЛО" школьникам показали фильм

  76
10 дней назад АРТвСЕЛОДинской районНовости Динского районаПервореченскоеСтаромышастовская

Во всей России активно реализуется проект общественной организации «Российский союз сельской молодежи» под названием «АРТвСЕЛО». Он предполагает несколько выездных бесплатных культурно-массовых мероприятий для молодежи сельских поселений – «Активность. Развитие. Творчество в село».

15 марта акция прошла сразу в селе Первореченском и станице Старомышастовской. Ребятам показали отечественный фильм «Время первых», повествующий молодежи об историческом событии – первом выходе в космос русских космонавтов.

Перед непосредственным просмотром фильма организаторы акции – отдел по делам молодежи, «Молодежный центр» и местное Динское отделение РССМ рассказали школьникам о том, как важно поддерживать и сохранять малую Родину, наглядно показали о возможностях аграрных профессий.

Также для ребят был запущен конкурс фотографий, размещенных в социальной сети Вконтакте и Инстаграм, где все желающие смогут разместить мысли и ощущения от просмотренного фильма, а обладатель самого необычного ответа заслуженно получит термокуружку отдела по делам молодежи Динского района.

АРТвСЕЛО

АРТвСЕЛО


Комментарии