В район поступило 204 тысячи рублей на решение проблемы бродячих псов

Бродячие собаки – то, что часто беспокоит жителей Динского района в последнее время.

«РВС» регулярно пишет о том, как от четвероногих пострадали люди. Только в весенне-летний период произошло несколько таких несчастных случаев.

В поселке Зарождение псы напали на 10-летнюю девочку. Ехала на велосипеде, к ней подбежали две собаки, она упала, и в этот момент одна из них укусила ее за левую ногу.

Нападение собак на девочку произошло и на дачах «Труд».

За ногу и бедро в Нововеличковской свора из семи псов покусала и 13-летнего мальчика, когда он наклонился поднять выпавшую из сумки мамы вещь.

Известны также случаи, когда в Новотитаровской один и тот же бродяга покусал троих: мальчика трех лет за лицо, девочку 6 лет за руки и девушку за плечо.

Под публикациями в социальных сетях на эту тему люди сообщают, что часто видят бездомных животных на улицах. Вот некоторые комментарии подписчиков.

✍🏼«У нас в Новотитаровской в районе 34 школы тоже бегает стайка бродячих собак. Рядом детский сад, люди ходить боятся».

✍🏼«Микрорайон Солнечный в Динской, ул. Автомобилистов, между Лермонтова и Крестьянской. Стаей бегают. Люди завели себе собак, сами не живут, животные сами по себе ходят. Проходишь мимо, они кидаются, бегут. Перетаскали всю обувь с террасы нашей. Рядом мусорный бак, весь мусор наружу, они залезают в этот бак и все растаскивают».

✍🏼«В парке Динской гуляют своры собак и кидаются на людей».

✍🏼«Динская, угол Садовой и Краснодарской. Живем как на псарне, стая собак там просто прижилась».

✍🏼«А на дачах что творится. Мало того, что их развелось по 10 на каждой улице, так еще люди, если их можно так назвать, привозят коробками и бросают тут. А у тебя сердце разрывается, объявление устала давать. Чтобы как-нибудь пристроить. Во всем, что происходит, виноваты только люди».

✍🏼«В Перворечке такая же беда! Свора на ул. Ленина. Еще и "добрые люди" выбрасывают из машин взрослых собак».

✍🏼«Они и в Пластуновской разгуливают без присмотра. Особенно страдают люди на велосипедах. На ул. Морозова их стая».

Сегодня, 24 июля, в директ инстаграма «РВС» поступило сообщение от динчан:

✍🏼«Со вчерашнего дня жители улицы Красной, 112 не могут спокойно ходить. Во дворе дома появилась большая овчарка. Вечером она напала на собак жителей дома и на кота. На данный момент животное лежит в подъезде, поэтому выйти из дома не получается. Что делать с такими трудностями, подскажите, пожалуйста?»

После каждого случая нападения собак на людей, о которых рассказывали жители, «РВС» делала запросы в администрацию района.

Ответ получали один и тот же: деньги на отлов безнадзорных животных в муниципалитет ожидаются из краевого бюджета.

Вчера вечером, 23 июля, администрация Динского района в своих официальных аккаунтах разместила информацию на эту тему.

«В июле 2020 года из краевой казны Динскому району выделено 204 тысячи рублей на отлов 67 голов безнадзорных животных. Сейчас администрациями сельских поселений формируются заявки по обращениям граждан, на их основании в рамках действующего законодательства в ближайшее время начнется плановая работа по сокращению численности бродячих четвероногих», – прокомментировали в управлении сельского хозяйства администрации Динского района.

В ведомстве на вопрос журналиста о том, что ждет бродячих собак после отлова, не ответили. Задача администрации – именно отловить и обезопасить население, за судьбу бездомных животных отвечают организации, которые имеют на это лицензии.

Кто конкретно будет этим заниматься, пока неизвестно. Сейчас управление сельского хозяйства собирает заявки, чтобы провести аукцион.