В районе консервного завода торгуют наркотиками?

В редакцию «РВС» и в администрацию Динского сельского поселения поступило обращение местной жительницы, которая рассказала, что по улице Украинской проживают люди неславянской внешности, к которым подозрительно часто в гости наведывается различная молодежь.

«Я переживаю, что дело может быть связано с наркотиками» - рассказала динчанка.

«РВС» вместе с местной администрацией решили нанести неожиданный визит людям, о которых шла речь. Когда мы прибыли на место, то узнали, что по данной улице живет не одна, а две семьи этой национальности.

Также мы поговорили с соседом, который оказался представителем казачества. Он заявил, что «присматривает за ними и держит ситуацию на контроле».

Пообщавшись с людьми, живущими на этой улице, стало ясно, что они претензий к соседям не имеют, наоборот, хорошо о них отзываются.

Мы поговорили и с «подозреваемыми». Оказалось, что они месяц как переехали сюда. Но по заверениям самих жильцов, ведут себя тихо, законопослушные граждане.

А вот вторая семья внезапно съехала несколько дней назад. Почему и куда — никто не знает. Возможно, именно в их адрес и были подозрения?