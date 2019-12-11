Массовое ДТП в районе Красносельского. Погиб человек (видео)

Сегодня, 11 декабря, в 10.40 на трассе "Старомышастовская-Динская" произошло ДТП, в котором, по словам очевидцев, участвовали три машины - две "Газели" и ВАЗ. Проезжающие мимо водители отметили, что в аварии явно есть пострадавшие, на месте находились три кареты скорой помощи.

По данным ОГИБДД по Динскому району, водитель, управляя авто "ВАЗ-2114" двигался со стороны Динской в сторону Старомышастовской. Он не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем "ГАЗ 2834DE", который двигался в попутном направлении. После этого вторую машину отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с авто "ГАЗ 3302".

В результате водитель "ГАЗ 3302" погиб на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Две пассажирки этого же авто с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой доставлены и госпитализированы в ЦРБ Динскую.

Пострадал и водитель "ВАЗ 2114", его также госпитализировали.



