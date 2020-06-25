В районе меняется расписание общественного транспорта. Графики

В Динском районе меняется расписание маршрутов общественного транспорта. Некоторые перевозчики уже утвердили новые графики, но есть и те, кто над ними еще работает. Публикация будет обновляться по мере их поступления в редакцию.

Расписание диспетчерской ИП Медведев меняется с 29 июня.

Перевозчик обслуживает маршруты № 204, № 205, № 205 А, № 206, № 207, № 208, №210, № 211, № 212, № 222, № 223, 227.

Телефон 8 (961) 584-96-85.





🚌№ 212 «Динская – Первореченское»

Рабочие дни

Динская: 7.15, 9.30, 11.10, 14.00, 15.30, 17.10, 19.00.

Первореченское: 6.30, 7.50, 10.10, 12.00, 14.40, 16.10, 17.55, 19.35 до МСО.

Суббота

Динская: 7.15, 9.30, 11.10, 14.00, 17.10, 19.00.

Суббота: 6.30, 7.50, 10.10, 12.00, 14.40, 17.55, 19.35 до МСО.

Воскресенье и праздничные дни

Динская: 7.15, 9.30, 11.10, 14.00, 17.10.

Первореченское: 6.30, 7.50, 10.10, 12.00, 14.40, 17.55.





🚌№ 204 «Динская – Васюринская»

Рабочие дни

Динская: 5.50, 7.00, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 17.20.

Васюринская: 6.50, 8.00, 9.30, 11.30, 12.30, 13.30, 15.30, 18.20.

Суббота

Динская: 6.50, 10.30, 12.30, 14.30.

Васюринская: 7.30, 11.30, 13.30, 15.30.

Воскресенье и праздничные дни:

Динская: 6.50, 10.30, 14.30.

Васюринская: 7.30, 11.30, 15.30.





🚌№ 205 «Динская – Пластуновская – Украинский»

Рабочие дни

Динская: 8.40, 10.50, 12.40, 17.00 (ч/з пол-ку).

Пластуновская: 6.55 (ч/з пол-ку), 9.40, 12.00.

Украинский: 13.30, 17.50.

В выходные и праздничные дни маршрут не выполняется.





🚌№ 208 «Динская – Пластуновская – Украинский»

Рабочие дни

Динская: 7.20, 10.00, 11.50, 14.40, 17.30.

Пластуновская: 6.40.

Украинский: 7.55, 10.50, 13.00, 15.50, 18.10.

В выходные и праздничные дни маршрут не выполняется.





🚌№ 205-А «Динская – Пластуновская»

Рабочие дни

Динская (автостанция): 8.20, 9.40, 12.10, 13.10, 15.10, 16.10.

Пластуновская: 7.30, 8.55, 10.10, 12.40, 14.00, 15.40.

Украинский: 7.15.

Выходные и праздничные дни

Динская (автостанция): 8.20, 9.40, 12.00, 13.30, 15.10, 16.10.

Пластуновская: 7.30, 9.10, 10.10, 13.00, 14.00, 15.40.

Украинский: 7.15, 8.55, 12.50.





🚌№ 227 «Динская – Пластуновская – Украинский»

Рабочие дни

Динская: 8.50, 11.10, 13.30, 15.50, 18.10.

Украинский: 6.55, 9.50, 12.20, 14.30, 17.00.

Выходные и праздничные дни

Динская: 8.50, 11.10, 13.10, 15.50.

Украинский: 6.55, 9.50, 12.20, 14.30, 16.40.





🚌№ 206 «Динская – Агроном»

Рабочие дни

Динская ЦРБ: 8.15, 10.50, 13.10, 16.10.

Агроном: 7.00, 9.30, 12.10, 14.20, 17.40.

Суббота

Динская ЦРБ: 8.15, 10.50, 13.10.

Агроном: 7.00, 9.30, 12.10, 14.20.

В воскресенье и праздничные дни маршрут не выполняется.





🚌№ 222 «Динская – Воронцовская»

Маршрут идет по ул. Красная.

Рабочие дни

Динская: 11.00.

Воронцовская: 6.30, 12.30.

Найдорф: 7.05.

В выходные и праздничные дни маршрут не выполняется.





🚌№ 207 «Динская – Найдорф»

Рабочие дни

Динская: 6.50, 14.10.

Воронцовская: 8.20.

Найдорф: 8.50, 15.40.

В выходные и праздничные дни маршрут не выполняется.





🚌№ 210 «Динская – Красносельское»

Будни, суббота

Динская: 6.10, 7.10, 8.30, 9.40, 10.40, 12.30, 13.30, 16.10, 17.20.

Красносельское: 6.40, 7.40, 9.00, 10.10, 11.10, 13.00, 14.00, 16.40, 17.50.

Воскресенье и праздничные дни

Динская: 6.10, 7.10, 8.30, 9.40, 10.40, 12.30, 13.30, 14.30.

Красносельское: 6.40, 7.40, 9.00, 10.10, 11.10, 13.00, 14.00, 15.00.





🚌№ 211 «Динская – Старомышастовская»

Рабочие дни

Динская: 6.20, 7.40, 8.00, 9.30, 11.00, 11.50, 13.10, 14.10, 15.15, 16.30, 17.50.

Старомышастовская: 7.00, 8.20, 8.45, 10.10, 11.50, 12.30, 13.50, 15.00, 15.50, 17.15, 18.30.

Суббота

Динская: 6.20, 7.40, 9.30, 11.50, 13.10, 15.15, 17.50.

Старомышастовская: 7.00, 8.20, 10.10, 12.30, 13.50, 15.50, 18.30.

Воскресенье

Динская: 6.20, 7.40, 11.00, 14.10, 17.50.

Старомышастовская: 7.00, 8.20, 11.50, 15.00, 18.30.





🚌№ 223 «Новотитаровская – Динская»

Рабочие дни

Карла Маркса: 7.00.

Новотитаровская (кирпичный завод): 6.55, 7.25, 8.30, 9.00, 11.00, 11.50, 12.40, 14.10, 15.30, 16.45.

Динская (пол-ка): 7.40, 8.10, 9.20, 10.00, 11.50, 12.40, 13.30, 15.00, 16.30, 17.30.

Выходные и праздничные дни

Карла Маркса: 7.20.

Новотитаровская (кирпичный завод): 7.45, 9.20, 11.00, 14.10, 16.45.

Динская (пол-ка): 8.30, 10.00, 11.50, 14.50, 17.25.





Расписание диспетчерской ООО «Кубаньтранссервис» сменилось с 25 июня.

Перевозчик обслуживает маршруты № 107, № 108, № 127, № 122.

Телефон 8 (918) 167-23-38.





🚌№ 127/122 «Суворовское – Украинский – Пластуновская – Краснодар»

Рабочие дни

Суворовское: 6.00, 19.35.

Украинский: 6.20, 10.40, 15.30.

Пластуновская: 5.40, 6.30, 8.10, 9.30, 10.50, 12.30, 14.20, 15.40, 16.50.

Краснодар: 7.10, 8.30, 10.30, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.00, 19.00.

Воскресенье и праздничные дни

🚌№ 127 «Суворовское – Украинский – Пластуновская – Краснодар»

Украинский: 6.20, 10.40, 15.30.

Пластуновская: 6.30, 10.50, 15.40.

Краснодар: 8.30, 14.00, 18.00.

🚌№ 122 «Пластуновская – Краснодар»

Пластуновская: 8.10, 12.30, 16.50.

Краснодар: 10.30, 15.30, 19.00.





🚌№ 108 «Динская – Стасова – Аэропорт»

Рабочие дни

Динская: 6.00, 6.40, 7.30, 9.10, 10.50, 12.00, 14.30, 16.10, 17.30, 18.20.

Стасова: 7.30, 8.25, 9.30, 10.50, 12.45, 14.00, 15.50, 17.40, 20.00.

Аэропорт: 7.50, 8.45, 9.50, 11.10, 13.05, 14.20, 16.10, 18.00, 19.10, 20.20.

Выходные и праздничные дни

Динская: 6.00, 6.40, 9.10, 12.00, 14.30, 16.10, 17.30.

Стасова: 7.30, 8.25, 10.50, 14.00, 15.50, 17.40, 18.50.

Аэропорт: 7.50, 8.45, 11.10, 14.20, 16.10, 18.00, 19.10.





🚌№ 107 «Динская – Краснодар»

Динская: 6.00, 7.05, 8.05, 9.15, 10.00, 11.25, 12.35, 14.00, 14.45, 16.15, 17.55, 19.30.

Краснодар: 7.05, 8.35, 10.05, 11.30, 12.10, 13.30, 14.55, 16.10, 16.55, 18.20, 19.40, 21.00.





Диспетчерская ООО «Респект» обслуживает маршрут № 205.

Телефон 8 (918) 272-91-53.





🚌№ 205 «Динская – OZ Молл»

Динская: 6.50, 12.15, 16.10, 19.30.

OZ Молл: 8.55, 14.00, 18.05, 22.25.





Расписания диспетчерских ООО «23 BUS» (маршруты № 121, № 117, № 105) и ООО «СВП» (маршруты № 120, № 126) в публикации появятся позже.