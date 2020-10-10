В районе отметили 77-ю годовщину освобождения края

9 октября Динской район отметил 77-ю годовщину освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и завершение битвы за Кавказ. В этот день на мемориальном комплексе Динской представители администрации района, Динского поселения и ветераны возложили цветы к стеле и подножию памятника Скорбящей матери.

"Не выразить словами благодарность фронтовикам, труженикам тыла, участникам партизанского движения, - всем, кто освобождал нашу землю и поднимал ее с колен в послевоенные годы!

Низкий поклон вам за великую Победу, за процветающую Кубань!", - написал в своих соцсетях глава Динского района Евгений Пергун.