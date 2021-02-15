В районе отремонтируют 14 многоквартирных домов на 23 млн рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание о реализации программы по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах. Участие принял и глава Динского района Евгений Пергун с заместителями и главами поселений.

Были названы следующие данные. На капремонт многоквартирных домов края в 2021 году направят около 3,3 млрд рублей. В план включены 795 домов. В них обновят фасады, кровлю, внутридомовые инженерные системы.

Отбор подрядчиков и заключение контрактов Фонд капремонта должен завершить до 31 марта.

Как сообщает пресс-служба Динского района, в нашем районе отремонтируют 14 домов. На это будет направлено более 23 миллионов рублей, в основном - на ремонт кровель.