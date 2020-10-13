Подтверждено рекордное число заболевших COVID-19 за неделю в районе

Динская ЦРБ сообщила о рекордном количестве заболевших коронавирусом в районе за прошедшую неделю.

С 5 по 11 октября подтверждено 94 случая инфицирования.





349 человек сейчас лечатся, 291 выздоровел, за семь с половиной месяцев умерли 11 пациентов.

ЦРБ отмечает, что сейчас большое количество пациентов поступают в госпитали с осложненными формами коронавирусной инфекции преимущественно в виде пневмонии.

“Если раньше первыми признаками инфицирования были катаральные проявления (насморк, потеря обоняния, кашель), то теперь в большей части все начинается с повышения температуры, выраженной слабости, одышки”, – поясняют в медучреждении.

Медики рекомендуют использовать маски в общественных местах.

“К сожалению, большая часть нашего населения пренебрегает защитой органов дыхания от попадания вируса. В настоящее время использование масок – это единственная мера профилактики инфицирования в общественном транспорте, магазинах, аптеках, поликлиниках и в других закрытых помещениях”, – сообщают медработники.