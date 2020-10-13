Подтверждено рекордное число заболевших COVID-19 за неделю в районе
Динская ЦРБ сообщила о рекордном количестве заболевших коронавирусом в районе за прошедшую неделю.
С 5 по 11 октября подтверждено 94 случая инфицирования.
349 человек сейчас лечатся, 291 выздоровел, за семь с половиной месяцев умерли 11 пациентов.
ЦРБ отмечает, что сейчас большое количество пациентов поступают в госпитали с осложненными формами коронавирусной инфекции преимущественно в виде пневмонии.
“Если раньше первыми признаками инфицирования были катаральные проявления (насморк, потеря обоняния, кашель), то теперь в большей части все начинается с повышения температуры, выраженной слабости, одышки”, – поясняют в медучреждении.
Медики рекомендуют использовать маски в общественных местах.
“К сожалению, большая часть нашего населения пренебрегает защитой органов дыхания от попадания вируса. В настоящее время использование масок – это единственная мера профилактики инфицирования в общественном транспорте, магазинах, аптеках, поликлиниках и в других закрытых помещениях”, – сообщают медработники.
Комментарии
Удивляет последний абзац! Одноразовые маски от ВИРУСА не защитят!!! Класс защиты должен быть у респиратора FFP3. Ношение масок здоровым людям только во вред... Особенно удивляют люди в масках на улице...поправьте если я не прав...
так уже и не раз говорили, что маска нужна не для защиты тебя от окружающих, а для защиты окружающих от тебя. Чтобы твои сопли разлетались не на 3 метра, а гораздо меньше.
Маска защищает при правильном использовании ( замена через2...3часа и по мере увлажнения) процентов на 30,а вот от ваших слюней и соплей при разговоре,чихании кашле и даже разговоре окружающих, при условии что они тоже в маске, защитит точно,поэтому то и призывают одеть маски всем в местах скопления народа иначе все это вирусное нашествие превратится в многолетний вялотекущий процесс. Люди,пожалуйста одевайте маски,уж сейчас в них нет дефицита,давайте все вместе остановим распространение вируса...ну хоть попытаемся!!!!