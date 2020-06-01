В районе произошло ДТП с несовершеннолетним на мотоцикле

В районе произошло ДТП с несовершеннолетним на мотоцикле

В районе произошло ДТП с несовершеннолетним на мотоцикле

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1 час назад АварияГазета РВСДинской районДТП в Динском районеДтп в пластуновскойДТП с несовершеннолетним мотоциклистомНовости Динского районаОГИБДД ОМВД России по Динскому району

31 мая в 22.02 в Пластуновской произошло ДТП с несовершеннолетним водителем на мотоцикле.

15-летний парень двигался на “Яве” по улице Красной со стороны Мира в сторону Вокзальной в попутном направлении с мопедом.

Когда мопед поворачивал направо, водитель “Явы”, не выбрав безопасную дистанцию, врезался в него.

В результате столкновения пострадали оба водителя и пассажир мопеда. Госпитализированы в Динскую ЦРБ.

«Уважаемые родители! Будьте внимательны по отношению к своим несовершеннолетним детям. Регулярно повторяйте с ними основные правила дорожного движения, не разрешайте садиться за руль транспортного средства без наличия водительского удостоверения соответствующей категории, напоминайте ребенку об административной и уголовной ответственности в случае нарушения правил дорожного движения. Помните, что именно родители несут материальную ответственность за ущерб, причиненный преступными деяниями своего ребенка!»,  напоминает заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.

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