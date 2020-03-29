В районе проверяют соблюдение распоряжений президента и губернатора

В Динском районе начали работать мобильные мониторинговые группы.

Туда входят представители:

местных администраций;

Роспотребнадзора;

правоохранительных органов;

казачества.

С населением и в частности с руководителями субъектов хозяйства они проводят разъяснительные беседы и рассказывают, для чего необходима следующая нерабочая неделя, ссылаясь на указ президента*.

Кроме этого, ими осуществляется проверка по выполнению постановления губернатора*, согласно которому все точки общественного питания должны быть закрыты, работать может только доставка или самовывоз.

Мониторинг будет проводиться ежедневно, чтобы обеспечить санитарно-эпидемологическое благополучие населения муниципалитета.

*Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней".

*Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 26 марта 2020 года № 172 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)".



