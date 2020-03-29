В районе проверяют соблюдение распоряжений президента и губернатора

В районе проверяют соблюдение распоряжений президента и губернатора
Фото: официальные аккаунты администраций сельских поселений Динского района

В районе проверяют соблюдение распоряжений президента и губернатора

  52
54 минуты назад Газета РВСДинской районМониторинговые группы в Динском районеНовости Динского района

В Динском районе начали работать мобильные мониторинговые группы. 

Туда входят представители:

  • местных администраций;
  • Роспотребнадзора;
  • правоохранительных органов;
  • казачества. 

С населением и в частности с руководителями субъектов хозяйства они проводят разъяснительные беседы и рассказывают, для чего необходима следующая нерабочая неделя, ссылаясь на указ президента*.

Кроме этого, ими осуществляется проверка по выполнению постановления губернатора*, согласно которому все точки общественного питания должны быть закрыты, работать может только доставка или самовывоз. 

Мониторинг будет проводиться ежедневно, чтобы обеспечить санитарно-эпидемологическое благополучие населения муниципалитета. 

*Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней". 

*Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 26 марта 2020 года № 172 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)". 

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Комментарии

сеня
сеня 43 минуты назад

Что же эти представители без масок? Они могут заразить жителей и продавцов, с которыми общаются.

Ответить
0