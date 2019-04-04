В районе пройдет акция «Сдай макулатуру - спаси дерево!»
С 15 марта по 25 мая при поддержке Краудфандинг-проекта «Подари Дерево» и Министерства природных ресурсов Краснодарского края на Кубани проходит экомарафон-переработка «Сдай макулатуру - спаси дерево!».
Участники акции: районы и города Краснодарского края.
В команду Динского района приглашаются все учебные заведения, общественные организации, предприятия, а также частные лица всех населенных пунктов муниципалитета.
Участникам необходимо:
собрать ненужную макулатуру (более 300 кг макулатуры в одном месте);
оставить заявку на вывоз макулатуры на официальном сайте акции Сдай-Бумагу.рф или www.Sdai-Bumagu.com (заявку необходимо оформить заранее).
По результатам акции будет составлен зеленый рейтинг муниципалитетов.
Как сообщает районная администрация, Динской район примет участие в акции 15 мая.
Все участники будут награждены благодарностями, а самые результативные — денежными премиями.
В случае, если общий результат района будет более 100 тонн, финалисты получат ценные призы, среди которых — аллея из 10 саженцев редких пород деревьев (манчжурский орех, дуб, явор, туя).
Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (861) 626-54-40.
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