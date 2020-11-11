В районе сложная ситуация с использованием масок в транспорте

На заседании межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на Кубани вице-губернатор Александр Трембицкий призвал увеличить количество общественного транспорта в час пик для разделения потоков пассажиров.

Также он подчеркнул, что необходимо регулярно проводить проверки в автобусах, троллейбусах, трамваях и такси на предмет соблюдения эпидемиологических правил – наличие санитайзеров, обеспечение масками.

"Нахождение граждан в общественных местах возможно только при условии использования средств индивидуальной защиты", – сказал заместитель губернатора.

Стоит отметить, в крае замечен положительный сдвиг - большее количество людей пользуются масками. Однако ситуация остается затруднительной в Краснодаре (половина пассажиров в транспорте не используют средства защиты органов дыхания), Сочи, а также в Динском, Приморско-Ахтарском, Темрюкском, Тихорецком, Туапсинском, Усть-Лабинском и Ленинградском районах.

"Вице-губернатор поручил главам муниципалитетов взять на личный контроль работу общественного транспорта в час пик", – сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.