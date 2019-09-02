В районе в день выборов избирателей будут подвозить на автобусах
8 сентября, в единый день голосования, для избирателей Нововеличковского, Мичуринского, Динского, Южно-Кубанского поселений будет организован бесплатный подвоз избирателей на избирательные участки.
Нововеличковское сельское поселение (перевозчик ООО «23 BUS)»
Станица Нововеличковская
Маршрут движения № 1
ул. Аэродромная – ул. Плеханова (ИУ № 12-43)
отправление: 8.00
прибытие: 8.45
Маршрут движения № 2
ул. Степная – ул. Свердлова (ИУ № 12-44)
отправление: 9.00, 11.00, 13.00, 15.00.
прибытие: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00.
Маршрут движения №3
ул. Южная – ул. Красная (ИУ № 12-47)
отправление: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00.
прибытие: 11.00, 13.00, 15.00.
Мичуринское сельское поселение (перевозчик ИП Медведев А.М.)
Поселок Зарождение
пос. Кочетинский, ул. Заречная-Широкая – пос. Зарождение (ИУ № 12-16)
отправление: 8.00, 10.00, 12.00, 16.00.
прибытие: 8.30, 10.30, 12.30, 16.30.
Поселок Янтарный
пос. Вишняки (остановка) – пос. Янтарный, ул. Садовая, 18 (ИУ № 12-17)
отправление: 9.00, 10.00, 12.00, 16.00.
прибытие: 8.30, 10.30, 12.30, 16.30.
Поселок Агроном
пос. Агроном, ул. Ленина – пос. Агроном, ул. Почтовая (ИУ № 12-15)
отправление: 9.00, 11.00.
прибытие: 9.20, 11.20.
Динское сельское поселение (перевозчик ООО «СВП»)
Ст. Динская
Маршрут движения №1
Дачи (ДСНТ «Труд», ДНТ «Дачник») – ИУ №12-01 (ул. Ульянова), здание Дома культуры
отправление: 10.00, 13.00, 16.00.
прибытие: 10.15, 13.15, 16.15.
Маршрут движения №2
Ул. Железнодорожная, 262, ул. Садовая (ИУ №12-10, (ул. Красная, 19), здание детского сада №27
отправление: 10.00.
прибытие: 10.15.
Маршрут движения №3
Стекольный завод – ИУ №12-04 (ул. Гоголя, 96 в), здание ООО «Межрегионгаз»
отправление: 10.00.
прибытие: 10.25.
Маршрут движения №4
Ул. Заводская (кирпичный завод) – ИУ №12-50 (ул. Красная, 72 а), здание Динского районного организационно-методического центра
отправление: 12.00.
прибытие: 12.20.
Маршрут движения №5
Ул. Мичурина – ИУ №12-11 ул. Тельмана, 102, здание БОУ СОШ №1
отправление: 13.00.
прибытие: 13.10.
Маршрут движения №6
Ул. Суворова, 184 – ИУ №12-12 (ул. Комарова, 2), здание детского сада №13
отправление: 11.30.
прибытие: 11.45.
Маршрут движения №7
Ул. Суворова, 210 – ИУ №12-12 (ул. Комарова, 2), здание детского сада №13
отправление: 13.30.
прибытие: 13.45.
Маршрут движения №8
Ул. Суворова, 152/1 – ИУ №12-12 (ул. Комарова, 2), здание детского сада №13
отправление: 14.30.
прибытие: 14.45.
Маршрут движения №9
Ул. Суворова, 25, магазин «Продукты» - ИУ №12-12 (ул. Комарова, 2), здание детского сада
отправление: 15.30.
прибытие: 15.45.
Южно-Кубанское сельское поселение
Поселок Южный
Отправка от ИУ №12-41 (Дом культуры) – ул. Советская – ул. Крайняя – ул. Восточная – ул. Коллективная – СНТ «Ивушка» - ИУ №12-41
отправление: 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00.
прибытие: 9.20, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30.
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