В районе в день выборов избирателей будут подвозить на автобусах

В районе в день выборов избирателей будут подвозить на автобусах

В районе в день выборов избирателей будут подвозить на автобусах

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8 часов назад ВыборыГазета РВСДинской районЕдиный день голосованияНовостиПодвоз избирателей на выборы

8 сентября, в единый день голосования, для избирателей Нововеличковского, Мичуринского, Динского, Южно-Кубанского поселений будет организован бесплатный подвоз избирателей на избирательные участки.

Нововеличковское сельское поселение (перевозчик ООО «23 BUS)»

Станица Нововеличковская

Маршрут движения № 1

ул. Аэродромная – ул. Плеханова (ИУ № 12-43)

отправление: 8.00

прибытие: 8.45

Маршрут движения № 2

ул. Степная – ул. Свердлова (ИУ № 12-44)

отправление: 9.00, 11.00, 13.00, 15.00.

прибытие: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00.

Маршрут движения №3

ул. Южная – ул. Красная (ИУ № 12-47)

отправление: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00.

прибытие: 11.00, 13.00, 15.00.


Мичуринское сельское поселение (перевозчик ИП Медведев А.М.)

Поселок Зарождение

пос. Кочетинский, ул. Заречная-Широкая – пос. Зарождение (ИУ № 12-16)

отправление: 8.00, 10.00, 12.00, 16.00.

прибытие: 8.30, 10.30, 12.30, 16.30.

Поселок Янтарный

пос. Вишняки (остановка) – пос. Янтарный, ул. Садовая, 18 (ИУ № 12-17)

отправление: 9.00, 10.00, 12.00, 16.00.

прибытие: 8.30, 10.30, 12.30, 16.30.

Поселок Агроном

пос. Агроном, ул. Ленина – пос. Агроном, ул. Почтовая (ИУ № 12-15)

отправление: 9.00, 11.00.

прибытие: 9.20, 11.20.

Динское сельское поселение (перевозчик ООО «СВП»)

Ст. Динская

Маршрут движения №1

Дачи (ДСНТ «Труд», ДНТ «Дачник») – ИУ №12-01 (ул. Ульянова), здание Дома культуры

отправление: 10.00, 13.00, 16.00.

прибытие: 10.15, 13.15, 16.15.

Маршрут движения №2

Ул. Железнодорожная, 262, ул. Садовая (ИУ №12-10, (ул. Красная, 19), здание детского сада №27

отправление: 10.00.

прибытие: 10.15.

Маршрут движения №3

Стекольный завод – ИУ №12-04 (ул. Гоголя, 96 в), здание ООО «Межрегионгаз»

отправление: 10.00.

прибытие: 10.25.

Маршрут движения №4

Ул. Заводская (кирпичный завод) – ИУ №12-50 (ул. Красная, 72 а), здание Динского районного организационно-методического центра

отправление: 12.00.

прибытие: 12.20.

Маршрут движения №5

Ул. Мичурина – ИУ №12-11 ул. Тельмана, 102, здание БОУ СОШ №1

отправление: 13.00.

прибытие: 13.10.

Маршрут движения №6

Ул. Суворова, 184 – ИУ №12-12 (ул. Комарова, 2), здание детского сада №13

отправление: 11.30.

прибытие: 11.45.

Маршрут движения №7

Ул. Суворова, 210 – ИУ №12-12 (ул. Комарова, 2), здание детского сада №13

отправление: 13.30.

прибытие: 13.45.

Маршрут движения №8

Ул. Суворова, 152/1 – ИУ №12-12 (ул. Комарова, 2), здание детского сада №13

отправление: 14.30.

прибытие: 14.45.

Маршрут движения №9

Ул. Суворова, 25, магазин «Продукты» - ИУ №12-12 (ул. Комарова, 2), здание детского сада

отправление: 15.30.

прибытие: 15.45.


Южно-Кубанское сельское поселение

Поселок Южный

Отправка от ИУ №12-41 (Дом культуры) – ул. Советская – ул. Крайняя – ул. Восточная – ул. Коллективная – СНТ «Ивушка» - ИУ №12-41

отправление: 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00.

прибытие: 9.20, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30.

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