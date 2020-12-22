В районе водитель сбил пешехода и скрылся. Поиск свидетелей

21 декабря в 00.30 на автомобильной дороге «ст. Динская – ст. Старомышастовская» произошло дорожно-транспортное происшествие.

Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил 37-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неположенном месте. Водитель скрылся с места аварии.

У пешехода закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом шейного отдела позвоночника. Доставлен и госпитализирован в Динскую ЦРБ.

“Уважаемые жители Динского района! Если вы являетесь очевидцами или свидетелями данного дорожно-транспортного происшествия, просим вас обратиться в Госавтоинспекцию по телефону 8-977-02-33-780”, – призывают в ведомстве.