В районном Доме культуры прошла 70-я сессия Совета депутатов

7 февраля в Динской выдалось насыщенным. Кроме открытия бассейна в школе № 1, прошло первое после капитального ремонта мероприятие в районном Доме культуры.

Это была 70-я сессия районного Совета депутатов.

С отчетом о результатах своей деятельности в 2019 году и задачами на 2020 год выступил глава муниципалитета Евгений Пергун.

На сессии присутствовал 21 депутат из 24, троих не было по уважительной причине.

На собрании были прокурор Динского района старший советник юстиции Сергей Кириченко, председатель контрольно-счетной палаты Динской района Анжелика Левченко, начальник отдела МВД России по Динскому району Ярослав Степаненко, депутат Законодательного собрания края Вячеслав Сбитнев, председатель общественной палаты МО Динской район, Герой труда Кубани Петр Михайлович Курдюк, руководители федеральных и краевых органов власти, главы и председатели советов сельских поселений Динского района, руководители предприятий, учреждений, организаций района, почетные граждане, представители от Кореновского и Тимашевского районов, представители национальных диаспор, казачества и духовенства, жители Динского района, СМИ.





Перед презентацией отчета Евгений Пергун отметил, что к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне утверждена юбилейная медаль. В Динском районе ее вручат 571 жителю, среди которых участники войны, малолетние узники, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла. Первая церемония награждения ветеранов прошла уже в тот день, перед докладом главы.





По словам Евгения Пергун, администрация Динского района на 2019 год ставила серьезные задачи. Среди них нижеперечисленные.

Строительство социальных объектов (школа № 15 в Южном, детский сад № 12 в Новотитаровской, крытый плавательный бассейн в школе № 1 Динской и другие). Увеличение темпа развития муниципалитета. Для этого участие во всевозможных государственных программах софинансирования и привлечение дополнительные средств. Смена бюджетной политики. Принято решение искать новые источники доходов.

“В число мероприятий по наполнению казны вошел целый комплекс мер: постановка на временный налоговый учет хозяйствующих субъектов, усиление работы в сфере рекламы, имущественно-земельных отношений, функции муниципального контроля, доведение величины заработной платы до краевого среднеотраслевого уровня, инвентаризация земель сельхозназначения, повышение эффективности муниципальных закупок”, – рассказал глава.

Кроме этого, увеличить бюджет позволила и тесная работа с налоговой инспекцией и службой судебных приставов.

“Проводя работу с недоимкой, удалось вовлечь 46 млн рублей”, - пояснил Евгений Пергун.





Бюджет

Глава района в своем докладе подчеркнул, что в начале 2019 года муниципальный долг составлял 238 млн рублей. По результатам года его удалось сократить более чем в два раза, на 127 млн.

По отношению к плановым показателям на начало года в районную казну поступило почти 3 млрд 310 млн рублей.

Общий объем доходов консолидированного бюджета Динского района по итогам 2019 года составил 4 млрд. 384 млн. рублей. Это на 827 млн рублей больше, чем в 2018 году.

Общий объем расходов консолидированного бюджета Динского района по итогам 2019 года составил почти 4 млрд 400 млн. Это на 827 млн рублей превышает расходы 2018 года.

В Динском районе реализуются 11 национальных проектов.

Демография. Здоровье. Образование. Жилье и городская среда. Безопасные и качественные автомобильные дороги. Производительность труда. Культура. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Международная кооперация и экспорт. Цифровая экономика Экология.

Евгений Пергун подчеркнул, что одной из главных задач в 2020 году остается наполнение бюджета.





Экономика и рынок труда

Большое внимание уделяется экономике и ее стабильности.

“Объем отгруженной продукции выполненных работ и услуг в базовых отраслях районной экономики достиг 54 млрд рублей, что на 7,2 % превышает уровень 2018 года. Более 91 % в общем показателе обеспечено ключевыми отраслями: промышленностью, сельским хозяйством, розничной торговлей. По объему промышленной продукции, отгружаемой крупными и средними организациями, Динской район переместился с 10 места на 8 в крае среди муниципальных образований”, – рассказал глава.

Он же отметил, что на рынке труда ситуация тоже стабильна - уровень безработицы сохраняется на значении 0,6% (41 тыс. человек). Номинальный размер заработной платы оценивается в 29962 руб.

“Динской район на протяжении последних лет входит в десятку лидеров в Краснодарском крае по уровню заработной платы в разрезе крупных и средних организаций”, – подчеркнул Евгений Пергун.

В своем выступлении он пояснил, что администрацией района проводится системная работа по формированию инвестиционного портфеля. В него входят проекты, площадки, предложения. Сегодня в нем находятся 25 проектов с объемом капитальных вложений почти в 7 млрд рублей.





“Мы очень рассчитываем на реализацию этих проектов. Это может дать району дополнительно 2 тысячи рабочих мест”, – дополнил глава муниципалитета.





Каждый год Динской район участвует в российском инвестиционном форуме. В 2019 году делегация от муниципалитета подписала 6 соглашений, которые дают право на реализацию инвестиционных проектов на общую сумму 2 млрд 848 млн рублей.

“Это позволит создать 745 дополнительных рабочих мест. Уже реализовано 4 проекта в 2019 году: два в промышленной и по одному в потребительской и медицинской сферах. Общий объем капиталовложений по этим проектам составил 235 млн, создано 82 рабочих места. В 2020 году планируется завершить еще 4 проекта стоимостью 135 млн рублей и создать 166 новых рабочих мест”, – пояснил Евгений Пергун.













Достижения и планы

Среди достижений глава Динского района отметил строительство кондитерского цеха на 50 рабочих мест в Новотитаровской общей стоимостью 100 млн рублей.

Он отметил, что муниципалитет по многим показателям эффективности деятельности входит в десятку лучших районов края. В прошлом году занял 4 место среди 37 муниципальных районов.

В конце 2019 года численность населения превысила уровень 2010 года на 16,3 % и составила 147 тысяч 700 человек.

Среди достижений также названы следующие.

1. Рекордная сумма на ремонт дорог (438 млн рублей). В 2020 году работы продолжатся.

2. Пассажирский транспорт. Автопарк расширился до 31 автобуса.

3. Теплоснабжение. За последние 10 лет погашен долг по газу. В 2020 году построят новые котельные на условиях софинансирования в Васюринской, Новотитаровской и Украинском. Инвестор сделает котельную в Нововеличковской.

4. Завершение проектирования строительства газопровода среднего низкого давления в Старомышастовской. Его протяженность – 2,5 км. Смогут подключиться 200 абонентов.

Завершение проектирования строительства газопровода среднего низкого давления в хуторе Осечки. Его протяженность – 1 км. Смогут подключиться 30 абонентов. Строительство обоих газопроводов запланировано на 2020 год.

Из планов в этому году также проект на строительство газопровода среднего низкого давления протяженностью 5 км в Старомышаствоской. Это позволит начать строительство газопровода всей центральной части станицы. В Васюринской тоже ведутся проектные работы по газопроводу протяженностью 3 км.

Оба газопровода запланированы 2021 год.

5. Водоснабжение. В Динском районе в 2019 году заменено 37,6 км сетей.





Социальные объекты

Из социальных объектов Евгений Пергун заострил внимание на Комсомольском парке. Его ждет 5 этап реконструкции. Благоустроят прилегающую территорию, сделают пляж, три волейбольных и одно футбольное поля, установят теневые навесы.

“В дальнейшем планируется построить парки в станице Васюринской, Пластуновской, благоустроить общественную территорию станицы Новотитаровской. Готовим проектно-сметную документацию на благоустройство территории в Южном и Нововеличковской”, – дополнил глава муниципалитета.

Кроме этого, в 2020 году в Новотитаровской появится малобюджетный спортивный комплекс, в Динкой – спортивный центр. В школах № 9 хутора Карла Маркса, № 21 Красносельского и № 14 Васюринской построят спортивные залы.





Дома и квартиры

В 2020 году из Фонда капитального ремонта выделено порядка 36 млн рублей на ремонт 14 многоквартирных домов в Динском районе.

Что касается самовольного строительства, то в 2019 году в реестре значилось 11 проблемных домов. Их число сократилось до 6.

“Самовольное строительство и обманутые дольщики остаются в зоне повышенного внимания администрации. Планируется продолжить и усилить информационную работу в целях предотвращения этой проблемы”, – прокомментировал Евгений Пергун.





Образование

Среди достижений в сфере образования глава выделил:

1) обновление школьных автобусов. В 2018 году за бюджетные средства в район поступил один автобус. В 2019 году приобретено 19 школьных автобусов на 38 млн рублей. Среди них 18 – на муниципальные средства;

2) “Точки роста” в пяти школах района.

Евгений Пергун рассказал и о планах:

“Переуплотненность образовательных организаций является самой актуальной проблемой образования. Наиболее остро стоит в Динском и Новотитаровском сельских поселениях. В этом году приступят к строительству детского сада на 125 мест в Зарождении. За счет районного бюджета начнут проектирование новой школы на 1100 мест в Динской и пристройке к школе № 3 на 400 мест. В микрорайоне “Белые росы” будет построен детский сад на 250 мест. Такое же будет и в поселке Южном”, – рассказал он.





Культура

“В 2019 году на поддержку муниципальных учреждений культуры Динского района направлен 31 млн рублей. На эти средства осуществлен капитальный ремонт зрительного зала и внутренних помещений районного Дома культуры”, – пояснил глава.

В 2020 году там заменят механическое оборудование сцены, приобретут звуковую аппаратуру и другое. На эти цели выделено 19 млн рублей.

Кроме этого, в 2019 году приобретены инструменты для духового оркестра Васюринской, музыкальное оборудование для ДК Пластуновской, подключена к Интернету библиотека в Южном.

В этом году проходит экспертизу проект по капремонту здания культуры в поселке Агроном, уже имеется предварительная договоренность о финансировании ремонта.

После завершения выступления об итогах и планах присутствующие задавали главе Динского района вопросы.





Будут ли сформированы земельные участки для многодетных семей в Динском районе?

- В 2019 году мы временно приостановили формирование и предоставление земельных участков многодетным семьям. Когда мы изучаем этот вопрос, то видим, что процесс освоения данных земельных участков ничтожно мал. С чем это связано? С тем, что район и поселение предоставляли участки там, где они у них есть. А, как правило, это в каких-то отдаленных микрорайонах, на окраинах, с отсутствующей инженерной инфраструктурой и по большому счету не дающей возможности строиться молодым семьям. Мы приняли решение пойти другим путем, и у нас получается. Нашли земельные участки, которые находятся в границах населенного пункта Новотитаровской в очень хорошей территориально-логистической местности. Но они принадлежат администрации края. Сейчас вышли с инициативой, нас поддержали и передают эти два земельных участка общей площадью, если не ошибаюсь, порядка 50 га именно под эти цели. Документы в скором времени будут на подписи у губернатора”.





В администрации создан новый отдел по рекламе. Вы сказали, что этот отдел приносит определенную сумму в бюджет району. Каким образом?

- Я выступил с инициативой, чтобы выделить отдел рекламы, который должен углубиться и заняться этим направлением. Депутаты района поддержали. Мы создали учреждение. Выделили на его жизнедеятельность, если не ошибаюсь, 4 млн рублей. Но предварительно обосновав Совету депутатов то, что он принесет в бюджет района сумму в полтора-два раза больше. За счет чего? В Динском районе все станицы имеют привилегированное положение, имеют краевые дороги с большой интенсивностью движения, а соответственно, и привлекательность с точки зрения рекламы. Нужно работать, утверждать схемы, проводить конкурсные отборы, где целесообразней разместить билборды и щиты. На сегодняшний день эта идея работает. В бюджет района, если не ошибаюсь, уже поступило порядка 8 млн руб. от рекламы.





На данный момент школьные столовые не вмещают детей. Какой выход из ситуации вы видите?

- Действительно, питание обеспечивается во всех образовательных учреждениях. Я с вами согласен, что не везде созданы необходимые условия для этого. У нас есть 4 школы, где изначально не было столовых и пищеблоков в принципе. Действующие столовые – это переоборудованные классы. Я был у министра образования, мы проанализировали эти объекты, выбрали два и в ближайшее время планируем изыскивать средства, чтобы приступить к проектированию этих работ.





Как сделать, чтобы чистота в Комсомольском парке была всегда?

- Мы озадачились вопросом. Очень серьезная сумма туда вложена, многое сделано. Я понял, что Динскому сельскому поселению будет довольно сложно содержать его за счет собственных средств. Проявил инициативу, предложил депутатам Совета рассмотреть возможность принять часть полномочий и создать районного формата учреждение. Оно будет полноценно ежедневно заниматься содержанием, охраной, уходом за данной территорией и организацией там жизнедеятельности. На это потребуется более 10 млн рублей, так как учреждение будет создаваться с нуля. Но это необходимо, чтобы сохранить и приумножить. Кроме этого, считаю, что на ночь территория должна закрываться, а утром открываться. Этот вопрос решается.

Кроме Евгения Пергун, с докладами выступали заместитель генерального директора ОАО «Мусороуборочная компания» Константин Семернин, председатель Совета муниципального образования Динской район Юрий Ильченко, заместитель главы администрации Краснодарского края Андрей Коробка, член Совета Федерации Алексей Кондратенко, председатель комитета Законодательного собрания Краснодарского края по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий Сергей Жиленко и депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Сергей Орлов.

В конце мероприятия глава Динского района Евгений Пергун наградил жителей, внесших вклад в развитие района.

Депутаты Совета Динского района признали работу главы и администрации за 2019 год удовлетворительной.