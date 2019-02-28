В райцентре неизвестные пытались угнать и повредили автомобиль

В ночь с 26 на 27 февраля 20189 года в станице Динской возле дома по улице Красной, 152Б (между бывшими общежитиями техникума) неизвестные вскрыли автомобиль ВАЗ 2107 и пытались его угнать.

Они нанесли повреждения транспортному средству: сломали подлокотник, выломали замок зажигания, повредили рулевую колонку, дверные замки и обшивку.

Завести авто не удалось, поэтому, оттолкав его недалеко, они скрылись с места преступления.

Владелец машины уже написал заявление в полицию. Ведется следствие.

В последнее время динчане все чаще начали рассказывать о подобных случаях. Например, в ночь с 15 на 16 февраля некий молодой человек крушил чужие автомобили в районе консервного завода, о чем уже писала «РВС».

Перед новым годом воры обокрали несколько машин на улицах Новой и Кирова.





Если же вы стали очевидцем подобного, то обязательно сообщите о случившемся в полицию по телефону 102. Постарайтесь как можно детальнее запомнить внешность хулиганов, особые приметы. Это позволит значительно быстрее раскрыть преступление.