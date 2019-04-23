В райцентре подожгли авто в качестве угрозы?

Сегодня, 23 апреля 2019 года, около 4 утра, в станице Динской по улице Станичной неизвестные подожгли автомобиль ВАЗ 2109, который стоял возле домовладения.

Владельцы машины подозревают, что это дело рук человека, с которым у них возник конфликт после продажи бизнеса еще с ноября месяца. И это уже прямая угроза.

Сотрудники полиции, которые прибыли на место происшествия, нашли внутри салона авто камень, которым, предположительно, и было разбито стекло. Также они взяли смывы на анализ, чтобы установить, заливали ли внутрь воспламеняющуюся жидкость.

«Под утро услышали хлопок — сразу же сработала сигнализация. Муж тут же выбежал на улицу. «Оля, машина горит!», - сразу же закричал он.

Вызвали пожарных. Пока они ехали — тушили своими силами. Затем специалисты залили авто, чтобы не возникло повторное возгорание.

Утром приехал эксперт, который установил, что это — поджог. Он же и вызвал наряд полиции.

Как дальше будут действовать правоохранительные органы? Ведь это уже прямая угроза. Я боюсь за себя и семью!», - со слезами рассказывает пострадавшая.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции.