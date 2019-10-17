В результате ДТП в Динской пострадал первоклассник

Сегодня, 17 октября, примерно в 7.30 в Динской на пересечении улиц Красной и Крайней произошло ДТП.

Водитель, управляя автомобилем «Део-Нексия», двигался со стороны автодороги М-4 "Дон". Выполняя разворот, он не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Шевролет», который ехал во встречном направлении. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля «Шевролет». У него диагностировали ушиб грудной клетки.

Как стало известно «РВС», в момент ДТП пострадавший первоклассник находился в автокресле.