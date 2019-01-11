В Росгвардии прокомментировали нападение на их сотрудника в Динской

Официальная информация Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

По факту нападения в Динском районе на домовладение, в котором проживал со своей супругой сотрудник Росгвардии, проводится проверка, направленная на установление обстоятельств произошедшего. Известно, что 29 декабря в 23.55 трое неустановленных граждан в масках незаконно проникли на территорию домовладения, где совершили нападение на супругов. Завладев имуществом, неизвестные скрылись.

Силами полиции и Росгвардии ведется поиск преступников.

Ранее "РВС" писала о нападении на заместителя начальника тыла Росгвардии и его жену.