В России более четверти детей живут за чертой бедности

Как сообщает Росстат, 26 % малолетних живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума.

В таких семьях доход на одного человека ниже 10150 рублей в месяц. Наиболее высокие показатели бедности среди детей из многодетных семей.

Многодетность – это фактор бедности, пояснила директор Института социального анализа и прогнозирования РАНиГС Татьяна Малеева, пишет РБК. Она рассказала, что если семья была близка к среднему уровню прожиточного уровня, то после рождения ребенка эти показатели резко падают.

Чтобы не «пересечь грань бедности», в семье с тремя детьми доход должен быть не ниже 50-60 тысяч рублей в месяц.

Минтруд подтверждает, что около 80 % малоимущих семей – это семьи, в которых есть дети. Глава ведомства Максим Топилин обратил внимание на то, что основным методом борьбы с бедностью будет поддержка семей с двумя и более детьми.