В России могут начать блокировать краденые телефоны

Теперь для контроля за смартфонами начнут использовать систему IMEI.

Власти Российской Федерации рассматривают новый способ борьбы с серым ввозом и кражей мобильных телефонов на территории страны. В случае, если устройство украдено, уникальная система оповестит операторов, чтобы они заблокировали его обслуживание.

Данную концепцию контроля смартфонов уже одобрили на заседании временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества.

Авторы инициативы предлагают ввести следующее правило — россияне будут регистрировать в специальной системе все мобильные устройства, привезенные из-за границы. Сделать это можно будет в любом салоне сотовой связи, или на специальном портале. Также каждый смартфон привяжут к отдельной сим-карте. Таким образом, если телефон был украден, система, на основании соответствующего запроса владельца, передаст данные оператору сотовой связи, и он обязан будет прекратить обслуживание устройства.

Гаджеты, которых не окажется в базе, предложили отключать через два-три года после начала всеобщей регистрации.