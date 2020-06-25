Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось. Способы и сроки

Сегодня, 25 июня, в стране началось голосование по поправкам в Конституцию РФ.

Принять решение можно будет в любой день до 1 июля – основного дня голосования (напомним, это официальный выходной).

Выборы сделали такими длительными из-за эпидемиологической ситуации в стране, чтобы на участках не допускать большого скопления людей.

Способы голосования

⚫️ На участках по месту регистрации

Они будут работать с 8.00 до 20.00 по местному времени во всех регионах страны все семь дней.

При таком варианте списки формируются по месту жительства из числа граждан от 18 лет. Для участия необходимо взять с собой паспорт.

Узнать адрес своего участка можно:

на сайте ЦИК РФ, необходимо перейти по ссылке: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.

по телефону 8 800 200 00 20.

⚫️ Голосование онлайн

На такой способ имеют право только те, кто подал заявление через портал госуслуг или МФЦ заранее – с 5 по 21 июня. Если относитесь к этому числу людей, то вот инструкция, что делать дальше.

С 10.00 25 июня до 19.50 30 июня авторизоваться на портале 2020og.ru с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru). Перед тем как выдать электронный бюллетень, система отправит СМС c кодом подтверждения. Сообщение придет на номер, указанный в личном кабинете. Для доступа к электронному бюллетеню нужно ввести код из СМС. Поставить галочку напротив решения по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ («Да» или «Нет»).

⚫️ На участках не по месту регистрации

Опять же для тех, кто заранее подал заявку. Если человек передумал, он может прийти на свой. Избирательная комиссия будет проверять, голосовал или нет гражданин на том участке, на котором собирался изначально.

Электронные бюллетени выдаются до 19.59 30 июня. Если голосующий получил его в последнюю минуту, у него есть время до 20.15. После система не будет принимать бюллетени.

Вопросы по поводу голосования в режиме онлайн можно задать по телефону 8 (800) 222-55-52 или написать на info@2020og.ru.

⚫️ На дому

Если по каким-то причинам нет возможности выйти из дома, можно позвонить по телефону в свой избирательный участок по месту прописки до 17.00 1 июля.

По заявлению члены комиссии придут домой с переносным ящиком для голосования. Узнать адрес и контакты можно на сайте ЦИК РФ, перейдя по ссылке: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.

Рекомендации Роспотребнадзора участникам голосования

Перед тем как прийти на избирательный участок, с собой иметь паспорт, маску, перчатки и собственную ручку.

На избирательном участке соблюдать дистанцию 1,5–2 м.

Маску нужно будет снять только в том случае, когда будут идентифицировать вашу личность по документу. Давать свой паспорт в руки члену участковой комиссии не нужно.

На избирательном участке можно находиться до 15 минут, не более.

Не дотрагиваться до стенок в кабине для голосования.

Маску и перчатки выбросить на выходе в закрывающийся крышкой контейнер.

Обработать руки антисептиком.

Подсчет голосов начнется 1 июля после 20.00. Напомним, по закону он не может длиться более 5 дней.