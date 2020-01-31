В России обнаружили два заражения коронавирусом

Выявлены два случая заражения коронавирусом в России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Первый - в Забайкальском крае, второй - в Тюменской области. Оба человека являются гражданами Китая.

Татьяна Голикова уже объявила о начале эвакуации россиян из Ухани и Хубэе. По предварительным данным, в первом находятся 300 россиян, во втором - 341.

Желающие вернуться из Китая в Россию будут транспортированы отдельным бортом.