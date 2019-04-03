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В России отменили бумажный СНИЛС
Согласно новому закону, бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) больше не будут выдавать.
Как пояснили в Пенсионном фонде России, теперь информация о застрахованных будет храниться только в электронном виде. Тем, у кого есть СНИЛС, специально делать ничего не надо - их бумажные документы остаются действительны.
В ПФР подчеркнули, что изменения коснутся только формы, на самом пенсионном обеспечении это никак не отразится.
В случае утери новые «зеленые карточки» не выдадут, а просто распечатают номер индивидуального лицевого счета в пенсионной системе. Тем, кто вновь в ней регистрируется (детям, иностранцам) сразу будут выдавать только номер, а сам документ станет электронным.
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