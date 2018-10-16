В России появится Министерство психологического климата?
С такой инициативой выступил замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов: «Агрессия превращается в норму, и поведение взрослых с ужасающей точностью копируют дети…. Мы практически забыли, что такое сострадание, а подрастающему поколению оно вообще, похоже, не свойственно — примеров милосердия они не видят. Ситуацию пора менять, иначе в будущем мы рискуем превратиться в стаю дикарей с легким налетом цивилизации. России необходимо отдельное министерство — назовем его Министерством психологического климата».
Задачей новой структуры станет измерение и изменение агрессивного фона у подрастающего поколения.
Сотрудники нового ведомства должны будут разработать программу помощи для каждой категории граждан, постараться выяснить основные причины агрессии в обществе и создать дальнейшую стратегию развития общества и его членов.
Если инициативу поддержат, то Министерство психологического климата станет 23-м по счету.
Комментарии
"Задачей новой структуры станет измерение и изменение агрессивного фона у подрастающего поколения." - задачей нового министерства будет выкачка денег из бюджета, не более того!
"Сотрудники нового ведомства должны будут разработать программу помощи для каждой категории граждан, постараться выяснить основные причины агрессии в обществе и создать дальнейшую стратегию развития общества и его членов." - к этому всему, привели другие ведомства, которые сосут деньги из бюджета, искореняя медицину, образование и т.п.
А потом создается ведомство, которое будет недоумевая с большими глазками говорить - "А КТО ЭТО СДЕЛАЛ!?"
Людей все сильней и сильней ограничиваю, ущемляют в правах, нехватка денег, нищета, рост цен. Менталитет от поколения к поколению меняется не в лучшую сторону, все больше и больше людей начинают гадить там же где и едят и т.д. и т.п. И чтоб это увидеть нужно ведомство?! Вот она деградация!
Интересно, кто-нибудь из депутатов от партии "ЕР" выступит с инициативой создания, например, министерства социальной справедливости?Искренне позабавил пассаж о том, что депутаты искренне недоумевают о причинах агрессии в обществе..Простая мысль посмотреть в зеркало и найти ответ на этот вопрос почему-то не приходит к ним в голову.