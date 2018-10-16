В России появится Министерство психологического климата?

С такой инициативой выступил замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов: «Агрессия превращается в норму, и поведение взрослых с ужасающей точностью копируют дети…. Мы практически забыли, что такое сострадание, а подрастающему поколению оно вообще, похоже, не свойственно — примеров милосердия они не видят. Ситуацию пора менять, иначе в будущем мы рискуем превратиться в стаю дикарей с легким налетом цивилизации. России необходимо отдельное министерство — назовем его Министерством психологического климата».

Задачей новой структуры станет измерение и изменение агрессивного фона у подрастающего поколения.

Сотрудники нового ведомства должны будут разработать программу помощи для каждой категории граждан, постараться выяснить основные причины агрессии в обществе и создать дальнейшую стратегию развития общества и его членов.

Если инициативу поддержат, то Министерство психологического климата станет 23-м по счету.