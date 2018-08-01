В России появятся группы по уходу за детьми младше трех лет

О данном нововведении сообщил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.



Он отметил, что в рамках проекта "Демография" в 2020-2024 годах будет создано около 9 тысяч групп кратковременного пребывания детей. Деньги регионам начнут выделяться из федерального бюджета уже с 2020 года.



Как сообщает Минтруд РФ, Максим Топилин также указал, что будут выделяться гранты на создание таких групп, а именно на приобретение необходимого оборудования и инвентаря. Одновременно средства будут направляться на подготовку работников и профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет.