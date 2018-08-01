В России появятся группы по уходу за детьми младше трех лет

В России появятся группы по уходу за детьми младше трех лет
Появятся группы уже к 2020 году.

В России появятся группы по уходу за детьми младше трех лет

  34
52 минуты назад Газета РВСГруппы по уходу за детьми младше трех летДетиМаксим ТопилинМалышиМинистрМладенцыНовостиРебенок

О данном нововведении сообщил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин. 

Он отметил, что в рамках проекта "Демография" в 2020-2024 годах будет создано около 9 тысяч групп кратковременного пребывания детей. Деньги регионам начнут выделяться из федерального бюджета уже с 2020 года. 

Как сообщает Минтруд РФ, Максим Топилин также указал, что будут выделяться гранты на создание таких групп, а именно на приобретение необходимого оборудования и инвентаря. Одновременно средства будут направляться на подготовку работников и профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет.

Комментарии