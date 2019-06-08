В России предлагают арестовывать без суда

Генпрокурор Юрий Чайка рекомендует отстранить суд от принятия решений об аресте.

Он считает, что право арестовывать следует вернуть прокурорам, как это было в СССР.

Об этом глава надзорного ведомства заявил во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на секции по защите прав инвесторов.

Согласно предложению Чайки, решение об аресте должен принимать прокурор, а только потом его действия могут обжаловать в суде.

Так, по мнению Генпрокурора, удастся предотвратить вмешательство суда в работу гособвинеия и защитить права бизнесменов.