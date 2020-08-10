В России создадут государственный суперсервис “Моя школа”

Об этом “Российской газете” сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Готовится подробное интервью, а пока известно следующее.

Проект планируется сделать масштабным, через него можно будет записаться в детский сад или школу, отслеживать оценки в электронных дневниках и журналах, проверять результаты ЕГЭ и олимпиад.

Система объединит сразу несколько баз данных, в нее войдет огромный объем информации от всех российских школ.

“Это создаст все условия для того, чтобы дети и родители смогли без лишних проволочек и очень оперативно получать необходимую информацию и решать вопросы своего взаимодействия с учителем, со школой и всей системой образования с минимальными потерями времени и сил. Это и прием в детские сады и школы, информация о текущей успеваемости, а также о промежуточной и итоговой аттестации, запись в кружки и секции и многое другое”, – рассказал Сергей Кравцов для “РГ”.

Основные услуги (например, запись в школу) будут выводиться в раздел "Мое образование" портала госуслуг.