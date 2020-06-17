В России создадут единый регистр сведений о населении

8 июня президент России Владимир Путин уже подписал соответствующий указ*.

Подробнее для читателей «РВС» рассказала юрист Алла Геоня (юридическая компания «Аргумент» @argument.23).

Цель формирования и ведения федерального регистра – создание системы учета сведений о населении Российской Федерации.

В базе будут указаны сведения о гражданине:

фамилия, имя и отчество (при наличии) и в случае их изменения иные фамилия, имя и отчество (при наличии);

дата рождения/смерти;

место рождения/смерти;

пол и в случае его изменения иной пол;

сведения о семейном положении физического лица, в том числе о записях актов о заключении и расторжении брака;

гражданство РФ и (или) гражданство иностранного государства (-в);

сведения о наличии у гражданина РФ документа на право постоянного проживания в иностранном государстве (при наличии).

И ряд идентификаторов:

записи акта о рождении/смерти;

документа, удостоверяющего личность гражданина, включая вид, номер и иные сведения о таком документе;

документов или отметок в документах, удостоверяющих личность, подтверждающих право иностранного гражданина и лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ;

сведений о регистрационном учете гражданина РФ и миграционном учете иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ;

сведений о принятом решении по вопросам гражданства РФ;

сведений о постановке на учет в налоговом органе, в том числе в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход; о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

сведений о постановке на воинский учет граждан РФ, обязанных состоять на воинском учете;

сведений о регистрации в системах обязательного пенсионного, медицинского и социального страхования; сведений о постановке на учет в органах службы занятости;

документа об образовании и (или) о квалификации, документа об обучении, включая виды, номера и иные сведения о таких документах, сведений о присуждении, лишении, восстановлении ученой степени, присвоении, лишении, восстановлении ученого звания;

учетной записи гражданина в единой системе идентификации и аутентификации;

записей федерального регистра сведений о населении о физических лицах, являющихся родителями физического лица, супругом (супругой) физического лица, ребенком (детьми) физического лица.

Оператором базы станет Федеральная налоговая служба (ФНС).

Кроме ее сотрудников, ответственных за регистр, никто не сможет получить полный доступ ко всем личным данным россиян. Однако сведения из регистра могут предоставляться по запросу госорганам, МФЦ, избирательным комиссиям, нотариусу, а также самому гражданину, если он запрашивает сведения о себе или лицах, находящихся на его попечении.

Возможно, что с 1 января 2023 года реестр будет являться единственным и (или) обязательным источником получения сведений о населении.

*№ 168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации»