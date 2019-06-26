В России увеличат размер пособия на детей

Выплату поднимут с 50 рублей до 10 тысяч.

Законопроект о повышении пособия на детей от 1,5 до 3 лет уже подготовили в правительстве РФ. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по вопросу о достижении национальных целей развития России в сфере демографии.

Также премьер-министр напомнил, что почти вдове увеличили размер компенсаций по уходу за детьми с ограниченными возможностями, введен региональный маткапитал за второго ребенка, а на Дальнем Востоке также установлена выплата за рождение первенца.

При этом, по словам главы правительства, в России до сих пор приняты не все меры по улучшению демографической ситуации в стране.