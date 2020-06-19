В школах Динского района начался ремонт. Что будет сделано?

Как только завершился учебный год, в образовательных учреждениях Динского района наступила пора ремонта.

Уже состоялся первый комиссионный выездной объезд по школам под руководством заместителя главы администрации Динского района Юрия Савенко, с участием представителей управления образования, управления строительства, МКУ «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК», руководителей подрядных организаций.

Как сообщает пресс-служба администрации Динского района, в школе № 6 станицы Пластуновской и школе № 1 станицы Динской отремонтируют кровлю, в школе № 3 станицы Динской – кровлю и фасад. На эти цели выделено более 16 миллионов рублей из краевого и районного бюджетов.