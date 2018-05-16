В школах отменили рабочие тетради, но отказались ли от них?
Рабочие тетради на печатной основе являются неотъемлемой частью учебных пособий – так привыкли считать родители за последние годы. Об их приобретении начинают думать задолго до начала нового учебного года, в апреле-мае. Для многих известие, что теперь тетради покупать не надо, стало неожиданностью.
«Нам об этом объявили на родительском собрании. С одной стороны, новость хорошая, считаю, что не по всем предметам эти пособия необходимы. Но, как пояснил учитель, учебники остаются те же. Мы коллективно решили, что по основным предметам все же тетради купим», – рассказывает мама пятиклассника одной из динских школ Елена.
Учебник рассчитан так, что тетрадью на печатной основе можно и не пользоваться. Рабочая тетрадь – это как вспомогательный методический материал к учебнику. Поэтому в соответствии с законом «Об образовании» мы имеем два выхода из этой ситуации. Или школа приобретает за счет субвенций и учебники, и рабочие тетради, или только учебники и обходится без тетрадей. Когда рассчитывается количество денежных средств на приобретение учебных пособий, нет гарантии, что их хватит на все. Поэтому те педагоги, которые считают, что тетрадь по их предмету нужна, просят родителей закупить их. Мы не обязываем никого из родителей эти тетради приобретать. На сегодняшний день без них можно обойтись.
Также в Управлении образования пояснили, что если родители желают купить рабочие тетради, они должны оформить договор дарения на эти пособия школе. В противном случае это будет расцениваться как поборы, с которыми сейчас ведется борьба.
"Есть категории родителей, которые не имеют возможности приобрести тетради на печатной основе. Ни в коем случае ни школа, ни педагог не имеют права требовать их приобретения", - подытожила Марина Ежкова.
Напомним, ранее «РВС» поднимала вопрос приобретения рабочих тетрадей за счет родителей.
Так, два года назад мама школьника пожаловалась на количество тетрадей, необходимых для обучения в школах.
Она рассказала, что портфель с 5 учебниками, 5 рабочими тетрадями и пеналом на один день может весить до 3 килограммов. А на выполнение домашних заданий по этим тетрадям уходит по 7-8 часов.
Проведенный в социальных сетях опрос показал, что с высказыванием женщины согласны многие. Особенно жители Новотитаровской.
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