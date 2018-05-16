В школах отменили рабочие тетради, но отказались ли от них?

Также в Управлении образования пояснили, что если родители желают купить рабочие тетради, они должны оформить договор дарения на эти пособия школе. В противном случае это будет расцениваться как поборы, с которыми сейчас ведется борьба.

"Есть категории родителей, которые не имеют возможности приобрести тетради на печатной основе. Ни в коем случае ни школа, ни педагог не имеют права требовать их приобретения", - подытожила Марина Ежкова.

Напомним, ранее «РВС» поднимала вопрос приобретения рабочих тетрадей за счет родителей.

Так, два года назад мама школьника пожаловалась на количество тетрадей, необходимых для обучения в школах.

Она рассказала, что портфель с 5 учебниками, 5 рабочими тетрадями и пеналом на один день может весить до 3 килограммов. А на выполнение домашних заданий по этим тетрадям уходит по 7-8 часов.

Проведенный в социальных сетях опрос показал, что с высказыванием женщины согласны многие. Особенно жители Новотитаровской.