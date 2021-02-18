Питанию школьников особое внимание. Меню изменится

На краевом совещании приняли решение разработать специальное питание для школьников, которые страдают пищевой аллергией или сахарным диабетом. Они смогут питаться по отдельному меню. Над этим вопросом будут работать специалисты из технологического и медицинского университетов.

Помимо этого, в учебных заведениях проводится контроль качества продуктов. Для этого родители детей проходят анкетирование. На сайтах школ размещают меню и фотографии блюд.

Вице-губернатор Анна Минькова отметила, что в крае проводится многоступенчатый контроль: опросы, анкетирование, реагирование на жалобы. “Мы должны быть внимательны и оперативно исправлять проблемные моменты”, – добавила она.

Заместителям глав муниципалитетов рекомендовали держать на контроле качество и охват горячим питанием детей с 1 по 11 класс.

По данным Роспотребнадзора, в результате внеплановых проверок 453 школ и 51 оператора питания выявили ряд нарушений:

заниженная температура блюд;

заниженная масса блюд;

несоответствие энергетической ценности и калорийности продукции.

Составили 189 протоколов, в том числе за неправильную маркировку товаров, перевозку продукции без необходимых документов.