В школе № 37 Старомышастовской появится

В Старомышастовской откроют центр образования цифрового и гуманитарного профилей “Точка роста”. Он появится в МБОУ СОШ № 37 им. П. И. Еременко.

В 2019 году в Динском районе уже созданы пять таких образовательных площадок: в школах № 1 и № 2 Динской, № 29 и № 35 Новотитаровской и № 10 Васюринской.

Подробнее о том, чему обучают в “Точках роста”, можно прочесть здесь.

На оснащение центра в Старомышастовской выделено 1 млн 164 тысячи рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Открыть его планируется 1 сентября.