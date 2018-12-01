В 2019 году на аукционе можно будет купить «красивые» автономера

Люди смогут приобрести желаемую комбинацию букв и цифр для своего авто через интернет.

Продавать их будут на специальных аукционах. Сейчас соответвующий проект постановления правительства готовит Минэкономразвития. Внести документ в кабмин планируют 2 сентября 2019 года.

Чиновники пытаются узаконить продажу «красивых» номеров еще с 2010 (как раз тогда было дано отдельное распоряжение правительства. Однако до этого момента легализации рынка автономеров препятствовало отсутствие специального нормативного акта.

При разработке документа предстоит решить несколько вопросов: необходимо определить, кто будет контролировать проведение аукционов (федеральные органы исполнительной власти, региональные или другие организации). Еще не решено, кто будет устанавливать критерии для аукционов и как будет происходить отбор госзнаков, поступающих в продажу.

Сейчас приобрести «красивый» номер для машины можно, если купить б/у авто с желаемым государственным знаком.

В среднем, стоит последний от 20 тысяч до 3 миллионов рублей.