В следующем году со светом будет лучше?

Лето - особенно горячая пора для энергетиков. Высокая температура воздуха приводит к повышению нагрузок на электросети, что может стать причиной отключения электроэнергии. «РВС» взяла интервью у начальника Динского РЭС филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети Владимира Баженина, в котором он рассказал, как энергетики работают в период пиковых нагрузок.

- В этом году выдалось особенно жаркое лето. Соответственно, люди спасаются кондиционерами и вентиляторами. Но, как сообщают «РВС» читатели, напряжения в электросети не всегда хватает для нормального их функционирования. В чем причина нестабильного напряжения?

- Сейчас мы работаем в режиме повышенной готовности. Он связан с аномально высоким повышением температуры. Жара привела к увеличению энергопотребления порядка на 40-60 %. Не только Динской РЭС, но и весь коллектив Краснодарских электрических сетей трудится в усиленном режиме и осуществляет круглосуточный мониторинг за работой питающих центров. В нашем районе находится 15 силовых подстанций. Они также имеют предельную нагрузку. Однако, одной из основных причин снижения качества энергоснабжения потребителей является превышение допустимо разрешенной мощности жителями.

Для того чтобы не допустить массовых технарушений, мы круглосуточно мониторим ситуацию и, в случае необходимости, перераспределяем нагрузки.

В Динском РЭС работает 96 человек. В постоянном дежурстве находится оперативно-диспетчерская группа. Сюда же относится и оперативно-выездная бригада, которая участвует как в оперативных переключениях по созданию различных схем и режимов, так и привлекается к аварийно-восстановительным работам. В случае необходимости, для восстановительных работ Краснодарский филиал Кубаньэнерго готов задействовать 39 бригад, 183 человек и 87 единиц техники, в том числе специальной, также есть резервные источники энергоснабжения для особо важных соцобъектов. Также мы готовы дополнительно привлечь 120 человек и 30 единиц спецтехники подрядных организаций, с которыми у нас заключены соглашения о взаимодействии.

- Есть ли вина самих потребителей в проблемах с электричеством?

- Превышение разрешенной мощности – одна из главных причин снижения качества энергоснабжения.

У нас повышается уровень жизни населения – в каждом доме становится всё больше электрооборудования. В летний период по некоторым трансформаторным подстанциям нагрузка вырастает до 2,5 раз. У каждого потребителя есть своя разрешенная к использованию мощность, которая определена в договоре. У большинства домовладений в районе это 2,5-3 киловатта. А по факту потребляют от 8 до 12 киловатт! Достаточно просто обратиться в

Динской РЭС и оставить заявку на увеличение мощности.

Чтобы избежать большого количества отключений во время непогоды, владельцы частных домов должны своевременно обрезать деревья и не допускать, чтобы ветви задевали провода. Отдельно хочу отметить, что при проведении таких работ нужно быть предельно осторожными. Для обрезки деревьев вблизи линий электропередачи лучше вызвать специалистов.

- Есть ли какие-то нормы по времени, сколько максимально может не быть электроэнергии у населения?

- Срок, на который может быть прекращено энергоснабжение потребителей 3 категории надежности, не должна превышать 24 часов.

В период пиковых нагрузок просьба рационально использовать электроэнергию и, уходя из дома или с работы, выключать кондиционеры и другие энергоемкие приборы. Из-за резкого повышения температуры наружного воздуха риск перегрева и перегруза силового оборудования очень высок.

- Какие мероприятия по улучшению электроснабжения населения в этом году уже проведены?

- В первом полугодии мы провели реконструкцию наших питающих центров. На подстанции «Новотитаровская» произвели замену силового трансформатора Т 1 с мощностью 6,3 мегаватт-ампера на 10 МВА. Проведена реконструкция еще двух питающих центров с установкой более мощных трансформаторов. До конца года мы планируем реконструкцию еще трех питающих центров – подстанции Динская, Новотитаровская и Титаровская.

В соответствии с графиком отремонтировано основное и вспомогательное оборудование на подстанциях 35 кВ «Васюринская», «Пластуновская».

Выполнен капитальный ремонт 9 воздушных линий электропередачи, 33 трансформаторных подстанций.

На территории района планово заменили 32 ответвления.

На территории ст. Васюринская внедрена сеть 0,95 кВ.

Также было проведено много другой работы по улучшению качества электроснабжения.

Все работы мы выполняем в установленные графиком сроки.

К следующему году качество обеспечения электроснабжения в Динском районе станет на порядок выше.