В Спортивном микрорайоне Динской в домах течет желтая «вонючая» вода?

В редакцию «РВС» обратились жители микрорайона Спортивного станицы Динской, а именно — улицы Кондратенко. Дело в том, что, по их рассказам, уже второй день из крана течет желтая вода с очень сильным запахом хлорки.

«Даже кипячение и фильтры для воды не помогают. А еще на улице возле подъездов тоже жуткий запах хлора... Что делать? У нас маленькие дети — как кушать готовить, как воду пить, как купаться?» - недоумевают динчане.

Мы связались с ООО «Водоканал», где нам рассказали, что ситуацию возьмут на контроль и завтра будет проведен забор воды, а затем — лабораторный анализ, который покажет, превышает ли содержание хлора в жидкости допустимую норму. Также на предприятии отметили, что к ним жалоб от населения не поступало.