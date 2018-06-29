Александр Вениаминович Комов был тренером по греко-римской борьбе, являлся заслуженным тренером России, Мастером спорта СССР, выдающимся работником физической культуры и спорта Краснодарского края. С 2003 года он работал тренером-преподавателем в ДЮСШ №1 станицы Динской. Был много раз награжден за большой личный вклад в развитие детского спорта. Александр Комов посвятил своей деятельности более 30 лет жизни, и за это время он смог подготовить огромное количество спортсменов, которые сегодня выступают на международном уровне.