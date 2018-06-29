В "Аполлоне" установили мемориальную доску памяти Александра Комова
29 июня на территории спорткомплекса «Аполлон» прошел митинг, посвященный памяти тренера Александра Вениаминовича Комова. Перед входом в спорткомплекс собрались воспитанники тренера, юные спортсмены, друзья Александра Вениаминовича, его семья, представители из администрации и многие другие. В числе приглашенных гостей были глава Динского района Сергей Пономарев, и.о. главы Динской Виталий Литвинов, заместитель Председателя Совета МО Динской район Владимир Годовальник, заместитель главы МО Динской район Александр Щербаха. Также Мастер спорта СССР по греко-римской борьбе Василий Малков, старший тренер сборной команды России по греко-римской Игорь Иванов и Заслуженный Мастер спорта России по греко-римской борьбе Степан Марянян, в прошлом воспитанник тренера.
Присутствующие на митинге почтили память Александра Комова, прошла минута молчания и Степан Марянян вместе с сыном тренера Александром Александровичем Комовым открыли мемориальную доску с именем выдающегося тренера. После завершения церемонии все гости были приглашены в спорткомплекс на просмотр фильма, посвященный жизни и работе тренера. В конце собралась делегация людей, которая отправилась к месту захоронения Александра Комова для возложения венков.
Александр Вениаминович Комов был тренером по греко-римской борьбе, являлся заслуженным тренером России, Мастером спорта СССР, выдающимся работником физической культуры и спорта Краснодарского края. С 2003 года он работал тренером-преподавателем в ДЮСШ №1 станицы Динской. Был много раз награжден за большой личный вклад в развитие детского спорта. Александр Комов посвятил своей деятельности более 30 лет жизни, и за это время он смог подготовить огромное количество спортсменов, которые сегодня выступают на международном уровне.
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