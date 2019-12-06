В станице Динской отгрейдируют улицы

В райцентре, в рамках муниципального контракта, 5 декабря 2019 года начались работы по грейдированию следующих дорог:

ул. Динская (от ул. Садовой до пер. Закрытый);

ул. Первомайская (от ул. Коммунальной до ул. Краснодарской);

ул. Новокузнецкая (от ул. Московской до ул. Лермонтова);

ул. Краснодарская (от дома № 48А до дома № 158);

ул. Российская (от ул. Тенистой до ул. Сельской);

ул. Новая (от ул. Коммунальной до ул. Краснодарской);

ул. Станичная (от ул. Комсомольской до ул. Береговой);

ул. Ужгородская (от ул. Малой до ул. Парковой);

ул. Юности (от ул. Макаренко до ул. Кочетинской);

ул. Кирпичная (от ул. Коммунальной до ул. Краснодарской);

ул. Школьная (от ул. Коммунальной до ул. Краснодарской);

ул. Ивана Франко (от ул. Ужгородской до ул. Янковского);

ул. Украинская (от ул. Набережной до ул. Кочетинской).

Как сообщил журналисту «РВС» глава Динского сельского поселения Виталий Литвинов, работы планируется закончить до 20 декабря.

«Сэкономленные денежные средства мы направили на грейдирование дорог. У нас как раз была готова документация. Тем более сейчас погодные условия позволяют провести работы», - прокомментировал глава поселения.