В станице Динской отключат газ

В станице Динской отключат газ

В станице Динской отключат газ

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10 часов назад Газета РВСГазпромДинскаяДинской районНет газаНовостиОтключение газа

Филиал №1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» сообщает, что в связи с производством ремонтно-проилактических работ на ГРС ст. Динская, 4 июня 2019 года, с 8.00 будет прекращена подача сетевого газа по улицам:

    ул. Заводская;

    пер. Кошевого;

    пер. Заводской;

    пер. Дальний;

    пер. Солнечный;

    ул. Средняя;

    ул. Тенистая;

    ул. Российская;

    ул. Ломоносова;

    ул. Центральная;

    ул. Индустриальная;

    ул. Крестьянская;

    ул. Лермонтова;

    ул. Лесная;

    ул. Солнечная;

    ул. Сельская;

    ул. Офицерская;

    ул. Московская;

    ул. Новокузнецкая.

Возобновление подачи газа бует производиться с 17.00 4 июня 2019 года.

Специалисты просят быть предельно внимательными и соблюдать меры безопасности.

Отключить газ, перекрыв краны на газовых приборах и перед ними.

Не пользоваться газовыми приборами до пуска газа.

Перед включением газовых приборов проверить тягу в дымоходе, проветрить помещение.

Будьте оторожны!

По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (86162) 6-10-20 или 04.

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