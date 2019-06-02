В станице Динской отключат газ
Филиал №1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» сообщает, что в связи с производством ремонтно-проилактических работ на ГРС ст. Динская, 4 июня 2019 года, с 8.00 будет прекращена подача сетевого газа по улицам:
ул. Заводская;
пер. Кошевого;
пер. Заводской;
пер. Дальний;
пер. Солнечный;
ул. Средняя;
ул. Тенистая;
ул. Российская;
ул. Ломоносова;
ул. Центральная;
ул. Индустриальная;
ул. Крестьянская;
ул. Лермонтова;
ул. Лесная;
ул. Солнечная;
ул. Сельская;
ул. Офицерская;
ул. Московская;
ул. Новокузнецкая.
Возобновление подачи газа бует производиться с 17.00 4 июня 2019 года.
Специалисты просят быть предельно внимательными и соблюдать меры безопасности.
Отключить газ, перекрыв краны на газовых приборах и перед ними.
Не пользоваться газовыми приборами до пуска газа.
Перед включением газовых приборов проверить тягу в дымоходе, проветрить помещение.
Будьте оторожны!
По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (86162) 6-10-20 или 04.
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