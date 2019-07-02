В станице Динской появятся новые контейнерные площадки

Уже в августе начнется строительство. На эти цели из районного бюджета выделено 2 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба администрации Динского района, по итогам комиссионного обследования территории станицы Динской и учетом мнения жителей, определили список приоритетных адресов, где нужно установить контейнерные площадки. Их укомплектуют новыми контейнерами, также в некоторых местах появятся баки для раздельного сбора отходов.

К концу этого года строительство площадок планируют завершить.











