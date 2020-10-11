В станице Динской пройдут скачки

17 октября в Динской пройдут скачки. Вход свободный.

Место действия «КАЗАЧИЙ СТАН» ⁣⁣.

⁣⁣В программе мероприятия организаторы обещают:

⁣⁣конные соревнования - 3 заезда;

⁣⁣катание на лошадях;

⁣⁣стрельба из пневматического оружия по мишеням;⁣⁣

⁣⁣сборка-разборка оружия на скорость; ⁣⁣

⁣⁣метание ножей;⁣⁣

⁣⁣И ещё много других интересностей.⁣⁣

⁣⁣А также вы сможете отведать вкуснейшего шашлыка и казачьей каши.

⁣⁣Программа

⁣⁣09.00 регистрация лошадей.⁣

⁣⁣10.00 показ лошадей

⁣⁣11.00 первый заезд

⁣⁣13:00 награждение ⁣⁣

⁣⁣Как найти "Казачий стан"

Ориентир - лесополоса, заезд с ул. Крайней напротив Динской ЦРБ или на выезд из Динской в сторону Краснодара по указателю «КАЗАЧИЙ СТАН».⁣⁣

⁣⁣Дополнительная информация по телефону: +7(918)83-03-319.