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В станице Динской в реке Кочеты обнаружен труп мужчины
Вчера, 26 апреля, в станице Динской, сотрудники полиции обнаружили в реке Кочеты труп мужчины.
Тело было без видимых телесных повреждений. Мужчина возрастом от 40 до 50 лет.
Несколько дней он находился в воде.
Как выяснилось, это был житель станицы Динской.
“По данному факту проводится проверка. Устанавливается причины произошедшего. Личность погибшего установлена”, - сообщил журналисту “РВС” старший следователь следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Владимир Новиков.
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