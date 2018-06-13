В станице Новотитаровской появились эвакуаторы

В редакцию «РВС» прислала фотографии новых знаков «Остановка запрещена» вместе с табличками «Работает эвакуатор» читательница из станицы Новотитаровской. Теперь, если вы остановитесь в неположенном месте — свою машину вам придется забирать со штрафстоянки из Динской.

Находятся эти знаки в центре станицы. Один — на пересечении улиц Коммунаров и Советской. Второй — по улице Советской (возле магазинов «Мясо индейки» и «Цветы»). И еще два — на пересечении улиц Краснодарской и Ленина.

«РВС» связалась по данному вопросу с Госавтоинспекцией Динского района. Там нам разъяснили, что знаки устанавливаются именно собственниками дорог — в данном случае — Новотитаровским сельским поселением. Теперь, действительно, если машину, припаркованную в неположенном месте увозит эвакуатор, то забрать ее сможет владелец непосредственно со штрафплощадки, которая находится в станице Динской.

Находится штрафстоянка по адресу: ст. Динская, ул. Краснодарская, 87 Б.