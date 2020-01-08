В станице Новотитаровской пропал подросток

5 января 2020 года пропал Ищенко Андрей Владимирович, 15 лет (2004 г.р.), который проживает в станице Новотитаровской.

Его приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза серые.

Был одет в теплый свитер с черным воротником, черные спортивные штаны, синие шлепанцы.

Предварительно, причиной ухода из дома стал конфликт в семье.

Все, кому известна информация о месте нахождения Андрея, просьба сообщить по номерам телефона:

8 (918) 259-59-31 — Татьяна (поисковый отряд «Лиза Алерт»), или 112.



