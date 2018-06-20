В станице Новотитаровской выявлено 13 нелегалов

По Динскому району продолжаются рейды для выявления нарушений миграционного законодательства.

19 июня 2018 года при проведении рейдовых мероприятий совместно с сотрудниками отдела по вопросам миграции ОМВД РФ по Динскому району и казачеством на территории Новотитаровского сельского поселения было выявлено 13 граждан Узбекистана, которые осуществляли трудовую деятельность без разрешительных документов (без патента).

Составлено 27 протоколов об административных правонарушениях:

- 13 по ст. 18.10 ч.1 КоАП РФ (незаконное осуществление трудовой деятельности без разрешительного документа);

- 1 по ст. 18.8 ч. 1 1 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации);

- 13 по ст. 18.15 ч. 1 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства)

Наложено штрафов на сумму 54 000 рублей.

Один иностранный гражданин выдворен за пределы Российской Федерации по решению Динского районного суда.

Просьба ко всем, кто располагает информацией об адресах, по которым незаконно проживают, работают иностранные граждане или осуществлена фиктивная регистрация мигрантов, обращаться по «телефонам доверия»:

Динское сельское поселение – 6-21-75;

Васюринское сельское поселение – 31-2-66;

Красносельское сельское поселение – 33-3-18;

Мичуринское сельское поселение – 78-1-86;

Новотитаровское сельское поселение – 43-5-40;

Нововеличковское сельское поселение – 76-7-62;

Первореченское сельское поселение – 34-3-92;

Пластуновское сельское поселение – 37-1-33;

Старомышастовское сельское поселение – 75-2-04;

Южно-Кубанское сельское поселение – 8-861-256-75-00;

Администрации муниципального образования Динской район - 6-25-97;

ОМВД России по Динскому району - 6-20-51, 6-54-52.