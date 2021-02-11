В Старомышастовской закрыли рынок. Люди возмущены

В поселении работал центральный рынок. По словам местных жителей, сюда съезжались люди не только со станицы, но и из ближайших районов. Особенно в выходные здесь жизнь кипела. Частники привозили свою продукцию. Но сегодня рынок закрыт. Теперь местные жители обеспокоены: одни не знают, куда смогут вынести свой товар, другие не знают, где смогут купить свежие овощи, яйца, молоко, зелень и другие домашние продукты.

Мы поговорили с владельцем этой территории. Он объяснил, что данная торговая точка имеет статус ярмарки. Это вносит коррективы в торговлю. На ярмарке все участники должны иметь статус предпринимателей или самозанятых. Участвовать в ней без оформления люди не могут. А также необходимо наличие у продавцов кассовых аппаратов. Не все участники могут выполнить данные требования. В будние дни предложений от продавцов мало. А содержать торговую площадь необходимо в соответствии со всеми нормами и предписаниями Роспотребнадзора постоянно. “В таких условиях сложно и невыгодно работать. Мы выставим это место на продажу”, – добавил директор ярмарки.

Где теперь людям реализовать свой товар? На этот вопрос глава поселения Сергей Долженко ответил следующее:

“Администрация станицы в кратчайшие сроки организует социальный ряд напротив места нынешней ярмарки. Под социальным рядом понимается место для торговли, куда люди принесли на продажу продукцию со своих огородов.

На сегодняшний день в Старомышастовской уже есть один социальный ряд, он находится на улице Советской, напротив парка 70-летия Победы.

Производители, которые хотят заниматься торговлей, могут организовать ярмарку самостоятельно. Они сами за себя отвечают, устанавливают вывески, столы, рукомойники, туалет. Для этого им нужно обратиться с заявлением в местную администрацию”.