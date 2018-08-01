В станице Васюринской на ходу загорелся автомобиль

Происшествие, напоминающее сцену из компьютерной игры или боевика, произошло 30 июля в темное время суток на пересечении улиц Луначарского и Чапаева. Автомобиль ВАЗ 2112 загорелся на ходу. Все, кто находился в машине, успели выпрыгнуть, после чего авто взорвалось.

Причиной могло послужить короткое замыкание и неисправности в топливной системе.

Как удалось узнать «РВС» в результате происшествия никто не пострадал.









Случаи загорания автомобилей нередки. Если, находясь в машине вы почувствовали запах бензина или горелой резины в салоне, появление дыма из-под капота или ваш автомобиль уже загорелся, МЧС рекомендует выполнить следующие действия:

Не паниковать. Остановиться и заглушить двигатель автомобиля. Выйти из машины и высадить пассажиров, удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров). Их же можно попросить вызвать пожарных и МЧС или сделать это самостоятельно. Если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления — попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель, накрывая очаг изолирующим материалом, чтобы ограничить доступ кислорода. Для этого можно использовать плотную одежду. Если пожар начался в моторном отсеке и непонятно, какой он силы, лучше не отрывать капот и позвонить в МЧС. При попытке потушить огонь НЕЛЬЗЯ поднимать крышку капота, открывая доступ свежему воздуху. Приподнимите крышку и направьте струю огнетушителя в предполагаемую область возгорания. Лучше это делать вдвоём: один человек поднимает крышку, второй с приготовленным заранее огнетушителем тушит. Если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления. Не пытайтесь потушить более крупное возгорание самостоятельно. При невозможности ликвидировать возгорание нужно отойти от машины на безопасное расстояние (не менее 10 метров), так как может взорваться топливный бак. В радиусе опасной зоны не должно быть людей.

Ни в коем случае не садитесь в горящую машину и не пытайтесь завести ее!







