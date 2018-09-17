В Старомышастовской на автомойке незаконно работали подростки

На летние каникулы школьники часто устраиваются на подработку, например, на автомойку. Так, в станице Старомышастовской двое несовершеннолетних решили потрудиться мойщиками и подзаработать. Но работодатель официально их не оформил — не было заключено трудового договора, трудовые книжки на них не заведены и соответствующие записи в них не внесены. Данный факт вскрылся, когда состоялась проверка исполнения законодательства о труде при организации трудоустройства подростков в летний период 2018 года на территории Динского района.

Теперь в отношении индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения по существу в Государственную инспекцию по труду в Краснодарском крае.

Как сообщил помощник прокурора Динского района Михаил Бегин, «результаты рассмотрения дел об административных правонарушениях поставлены на контроль в прокуратуре района».