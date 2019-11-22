В Старомышастовской на

22 ноября примерно в 8.40 в станице Старомышастовской водитель, управляя ВАЗ-211540, двигался со стороны ул. Кооперативной в сторону Первомайской. Он допустил наезд на несовершеннолетнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате мальчик получил телесные повреждения: ушиб мягких тканей, ссадины, подкожная гематома лобовой области справа. Доставлен в Динскую ЦРБ, назначено амбулаторное лечение.

Известно, что ребенок учится в 5 классе.